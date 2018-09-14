Эксперт считает провокацией сообщение США о подготовке новых санкций против РФ

Российский эксперт прокомментировал заявление Госдепа о подготовке новых санкций в отношении Россия из-за "дела Скрипалей". Ранее стало известно, что США намерены ввести "жесткие" ограничения.

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров напомнил, что Вашингтон готов отказаться от введения новых санкций в том случае, если российская сторона предоставит доступ к собственным химическим объектам инспекторам.

В беседе с RT эксперт отметил, что ни одна страна мира не согласится на подобные условия. Шатров подчеркнул, что РФ уничтожила все химическое оружие, как и обещала, а вот США до сих пор этого не сделали, поскольку якобы не располагают достаточными средствами. Россия, однако, не пытается добиться проведения тотальных проверок на американских объектах.

По мнению Игоря Шатрова, подобные предложения Вашингтон делает для того, чтобы Москва категорически отказалась от них. Это в свою очередь станет новым поводом для введения ограничительных мер, а такие действия и называются провокацией.