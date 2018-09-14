Опубликованы детали прошедшей в ДНР операции по разоружению батальона Прилепина

В самопровозглашенной ДНР разоружили батальон, созданный российским писателем Захаром Прилепиным. Информация об операции, прошедшей в Донецке, оказалась в распоряжении интернет-СМИ.

Как пишет сайт nakanune.ru, имеются сведения о том, что к зданию гостиницы «Прага», в котором находились бойцы соединения, был подогнан бронетранспортер. Издание процитировало соратника Прилепина, писателя и политика Эдуарда Лимонова, который сообщил, что представители силовых структур народной республики задержали командира батальона Сергея Фомченкова. После этого Фомченков приказал своим подчиненным разоружиться.

Лимонов связал произошедшее с переделом власти, который начался в ДНР после убийства ее главы Александра Захарченко. Захар Прилепин, летом текущего года покинувший Донбасс, пока не давал комментариев относительно ситуации, сложившейся вокруг его подразделения.