На Украине придумали механизм «колонизации» Донбасса через социальную катастрофу

В Киеве рассказали, каким способом Украина может «колонизировать» Донбасс. На данную тему высказался политик националистического толка Дмитрий Корчинский.

Как пишет блогер Дмитрий Борисенко в «Яндекс. Дзен», Корчинский заявил, что на востоке страны необходимо организовать социальную катастрофу. По словам националиста, территория, на которых располагаются самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, должна стать непригодной для жизни. Если такой сценарий будет реализован, украинцы смогут «заново колонизировать» Донбасс, полагает Корчинский.

Киев с весны 2014 года проводит силовую операцию против объявивших о своей независимости ДНР и ЛНР. Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский политолог Руслан Бортник озвучил в СМИ возможные мотивы убийства донецкого лидера Александра Захарченко.