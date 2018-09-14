Синдзо Абэ подтвердил позицию Японии по мирному договору с РФ
14 сентября 2018, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]
Японский премьер-министр Синдзо Абэ в пятницу, 14 сентября, подтвердил позицию Токио, согласно которой мирный договор с Россией может быть заключен лишь после разрешения территориального спора.
Политик отметил, что президент РФ Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума действительно предложил Японии работать над мирным договором. У японской стороны нет никаких сомнений в желании российского лидера заключить подобное соглашение, передает РИА "Новости".
При этом Синдзо Абэ подчеркнул, что официальный Токио свою позицию по данному вопросу менять не планирует и намерен сначала разрешить все споры, относительно территорий Курильских островов.
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