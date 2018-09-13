МИД РФ попросил Лондон предоставить другие фотографии Петрова и Боширова

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москва просит предоставить другие фотографии Петрова и Боширова.

По её словам, у всего мира возникает один вопрос: есть ли ещё фотографии, кроме коридоров, которые хоть как-то связывали бы мужчин с теми обвинениями, которые им предоставляет Британия.

При этом дипломат отметила, что если за 40 минут Лондон смог обвинить во лжи двух людей, то за пять месяцев он мог бы раздобыть фотографии, которые «хоть как-то связывали историю этих двух людей с теми обвинениями, которые были предъявлены Российской Федерации», передают РИА Новости.