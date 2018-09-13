МИД Великобритании посчитал интервью Петрова и Боширова лживым
13 сентября 2018, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство иностранный дел Великобритании заявил, что интервью Александра Петрова и Руслана Боширова полно лжи. По его мнению, оно искажает информацию.
«Мы многократно просили Россию отчитаться о том, что произошло в Солсбери в марте. Сегодня, как мы и предвидели, они ответили путем умышленного искажения [информации] и лжи», — приводит агентство ТАСС заявление британского ведомства.
МИД Британии подчеркнул, что по-прежнему считает мужчин причастных к отравлению семьи Скрипалей.
Напомним, что в марте этого года в английском городе Солсбери произошло отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон заявил, что Москва причастна к этому инциденту. Россия в свою очередь такие утверждения неоднократно отвергала и требовала независимого расследования.
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