Археологи нашли в Африке древнейший в мире рисунок

В южноафриканской пещере Бломбос археологи обнаружили древнейший в мире рисунок. Исследователи полагают, что он был частью более большого и сложного рисунка. Возраст фрагмента – около 73 тысяч лет.

Находка представляет собой линии, нарисованные охрой на куске породы силкрит. Изображение, напоминающее линии хэштэга, было сделано около 73 тысяч лет назад в пещере Бломбос, расположенной на территории ЮАР.

Пещера Бломбос, находящаяся примерно в трехстах километрах к востоку от столицы ЮАР Кейптауна, получила выходящую за рамки научного мира известность после того, как в ней были обнаружены древнейшие костяные орудия труда и бусины. Их возраст датируется приблизительно 100 – 70 тысяч лет назад, сообщает М24.