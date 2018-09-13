Археологи нашли в Африке древнейший в мире рисунок
13 сентября 2018, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]
В южноафриканской пещере Бломбос археологи обнаружили древнейший в мире рисунок. Исследователи полагают, что он был частью более большого и сложного рисунка. Возраст фрагмента – около 73 тысяч лет.
Находка представляет собой линии, нарисованные охрой на куске породы силкрит. Изображение, напоминающее линии хэштэга, было сделано около 73 тысяч лет назад в пещере Бломбос, расположенной на территории ЮАР.
Пещера Бломбос, находящаяся примерно в трехстах километрах к востоку от столицы ЮАР Кейптауна, получила выходящую за рамки научного мира известность после того, как в ней были обнаружены древнейшие костяные орудия труда и бусины. Их возраст датируется приблизительно 100 – 70 тысяч лет назад, сообщает М24.
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