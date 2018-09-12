Политолог рассказал о значении вероятного наступления ВСУ для будущего Донбасса
12 сентября 2018, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]
Вероятное наступление Вооруженных сил Украины, в подготовке которого Киев ранее обвинили ополченцы, может привести к признанию Россией народных республик Донбасса. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступил отечественный политолог Алексей Чеснаков.
Эксперт выразил уверенность в том, что в какой-то момент украинское командование решится на возобновление полномасштабных боевых действий в зоне конфликта. По мнению Чеснакова, процитированного ТАСС, на данный шаг киевские власти толкают заокеанские кураторы. Политолог полагает, что при таком сценарии развития событий вероятно признание независимости ДНР и ЛНР со стороны Москвы.
Схожее мнение некоторое время назад высказал в СМИ депутат Госдумы Константин Затулин. Он отметил, что признание республик – крайний вариант, к которому Россия может прибегнуть в случае агрессии Украины в Донбассе.
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