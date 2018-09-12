Рада обвинила правительство Украины в «медицинском геноциде» населения

Депутат Верховной рады Ольга Богомолец на своей страничке в социальных сетях обвинила власти Украины в «медицинском геноциде» населения. По её мнению, из-за правительства в стране сокращается большое количество больниц и медработников.

Богомолец также заявила, что местные власти проводят медицинские реформы, чтобы угодить международным организациям. Она напомнила, что население страны сокращается на 200 человек в год, при этом многие специалисты каждый год теряют работу из-за экономии государства на медицинские расходы.

Как сообщают РИА Новости, цель властей Украины — перейти от бюджетного финансирования медучреждений к принципу «деньги следуют за пациентом». Таким образом, больные смогут самостоятельно выбирать, к какому специалисты им обратиться, а врачи вступят в соревнование на основе свободной конкуренции.