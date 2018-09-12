Лавров констатировал, что отношения России и США отравлены

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе беседы с молодыми дипломатами на полях Восточного экономического форума констатировал, что отношения Москвы и Вашингтона в настоящий момент "отравлены".

По словам министра, американская сторона практически по каждому поводу начинает угрожать мерами принудительного воздействия. Подобная политика, как считает Лавров, не будет иметь успеха в долгосрочной перспективе, передает kp.ru.

Дипломат, однако, надеется на то, что в ближайшем будущем США осознают важность совместной борьбы против терроризма и прочих угроз. Сергей Лавров также рассчитывает на то, что американские власти перестанут играть против других государств ради достижения сиюминутных целей, уточняет РИА "Новости".