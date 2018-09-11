Ураган «Флоренс» будет очень крупным и опасным. Его контакт с атлантическим побережьем США ожидается ориентировочно в пятницу, сообщил Национальный центр США по предупреждению об ураганах.

Урагану «Флоренс» присвоена четвертая категория. На данный момент он находится в Атлантическом океане, примерно в 600 километрах от Бермудских островов. Скорость ветра внутри урагана достигает 215 километров в час. Кроме того, он вырос в размерах и стал более организованным, и продолжает набирать силу, сообщают наблюдающие за ураганом специалисты.

В связи с высокой вероятностью угрожающих жизни штормовых волн и наводнений на атлантическом побережье власти штатов Северная и Южная Каролина объявили эвакуацию населения в береговой зоне. Чрезвычайное положение объявлено также в штатах Виргиния, Мериленд и округе Колумбия, сообщает РИА Новости.