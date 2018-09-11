ВСУ снимают с хранения старую военную технику, заявили в ДНР

Чтобы скрыть нехватку вооружений в Донбассе, руководство ВСУ снимает с хранения старую военную технику, заявил сегодня начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

«С целью доукомплектования 128-й горно-штурмовой бригады техникой до штатной численности, начальник Генштаба ВСУ Муженко принял решение укомплектовать ее бронемашинами, снятыми с хранения в Харькове», - сообщил Безсонов.

Несмотря на ежедневные похвальбы украинского руководства о поступлении в армию новейшего вооружения, которое несомненно делает Вооруженные силы Украины «самой сильной армией в Европе и одной из сильнейших в мире» (по заявлению президента Украины Петра Порошенко), на деле нехватка военной техники касается даже армейских подразделений, считающихся элитными.

«Военное руководство ВСУ, пытаясь создать иллюзию боеготовности и боеспособности своих вооруженных сил, даже в так называемые «элитные» части собирает недостающие образцы со всей Украины», - цитирует представителя ДНР РИА Новости.