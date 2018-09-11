Россия готовится к походу в Ливию

С начала этого года в российских военных кругах все чаще говорят, что двумя нашими уже действующими ближневосточными военными базами (обе в Сирии) дело не ограничиться. Следующая может появиться уже в Ливии. Если, конечно, на выборах нового президента страны, намеченных на декабрь, победит пророссийский маршал Халиф Хафтар.

«Проработка вопроса о создании на востоке Ливии, то есть на территории, которая контролируется Ливийской национальной армией под командованием Хафтара началась, примерно год назад. Уже в этом году поступило официальное обращение Халифа Хафтара и оппозиционного правительства национального единства. Были проработаны несколько мест дислокации нашей базы с учетом логистики доставки грузов (воздушным или морским путем). Проблема в том, что в Триполи находится признанное ООН другое правительство – национального согласия. И без его приглашения мы пока не можем придти в страну», - рассказал «Аргументам недели» российский военно-дипломатический источник.

Однако, по его словам, в декабре этого года Хафтар вполне может рассчитывать на победу в президентской гонке в декабре этого года и тогда вопрос с международными правовыми нормами будет «закрыт». Дипломат отказался уточнить – морская, авиационная или сухопутная российская военная база может появиться в Ливии, заметив лишь, что «это будет диктоваться как текущим моментом, так и перспективой развития отношений. Политическому руководству будет представлено несколько вариантов и обоснований того или иного типа базы».

О том, что сегодня твориться в стране, кто качает и охраняет нефтяные месторождения, почему тирания на Востоке – это благо, а демократия зло? На эти и другие вопросы «АН» ответил Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Ливии (1992-1996 гг), ведущий научный сотрудник Института Востоковеденья РАН Алексей Подцероб. Интервью с ним читайте в ближайшем номере «Аргументов недели».