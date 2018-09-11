Житель Белоруссии четыре года изготавливал евро из валюты Сербии и Зимбабве

Житель Минска в течение четырех лет изготавливал евро из сербских динаров и зимбабвийских долларов. Согласно последней информации источников, впоследствии мужчина сбывал "европейскую" валюту.

Следователи выяснили, что 62-летний гражданин Белоруссии использовал компьютерную технику, чтобы превращать купюры других стран в евро, сообщает РИА "Новости".

Известно, что у обвиняемого было изъято 330 банкнот различных валют. Все они были направлены на экспертизу, в рамках которой выяснилось, что они были изготовлены на базе денежных билетов Республики Зимбабве, Республики Сербия, а также российских рублей 26-летней давности, уточняет Sputnik Беларусь.