В Новой Зеландии произошло землетрясение

Геологическая служба Соединённых Штатов Америки сообщила, что в Тихом океане недалеко от островов Новой Зеландии произошло стихийное бедствие. Произошло землетрясение магнитудой 6,9.

В понедельник, 10 сентября, в 16:19 по местному времени были зафиксированы толчки. Очаг залегал на глубине 111 километров. В юго-западу от острова Л'Эсперанс примерно в 61 километре располагался эпицентр стихии.

На данный момент информации о разрушениях и возможных жертвах не поступала.

Ранее в провинции Юньнань расположенной в юго-западной части Китая произошло землетрясение магнитудой 5.9. Травмы различной степени тяжести получили 14 человек.