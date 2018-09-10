В Новой Зеландии произошло землетрясение
10 сентября 2018, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]
Геологическая служба Соединённых Штатов Америки сообщила, что в Тихом океане недалеко от островов Новой Зеландии произошло стихийное бедствие. Произошло землетрясение магнитудой 6,9.
В понедельник, 10 сентября, в 16:19 по местному времени были зафиксированы толчки. Очаг залегал на глубине 111 километров. В юго-западу от острова Л'Эсперанс примерно в 61 километре располагался эпицентр стихии.
На данный момент информации о разрушениях и возможных жертвах не поступала.
Ранее в провинции Юньнань расположенной в юго-западной части Китая произошло землетрясение магнитудой 5.9. Травмы различной степени тяжести получили 14 человек.
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