В прессе раскрыли «ключевую роль» Женевы в «деле Скрипалей»

Зарубежной прессе стали известны некоторые детали расследования, проводимого британскими спецслужбами в отношении подозреваемых в отравлении Скрипалей «офицеров ГРУ».

Британские спецслужбы расследуют маршруты передвижения подозреваемых в покушении на Скрипалей. В деле они обозначены как Александр Петров и Руслан Боширов. Представляя их фотографии, британская сторона предупредила, что эти имена – вымышленные.

Издание The Telegraph выяснило, что до покушения на Скрипалей эти люди около тридцати раз летали в Европу. Подозреваемые посещали Париж, Амстердам и Бергамо, но чаще всего – девять раз – бывали в Женеве. Во время одного из их посещений Женевы там как раз проходил очередной раунд переговоров по урегулированию сирийского конфликта.

Издание также отмечает, что после покушения на Скрипалей данные паспортов этих людей больше не появлялись ни в одной из регистрационных систем. Следователи уверены, что расследование женевских контактов подозреваемых приведет их к установлению истины в «деле Скрипалей», пишет «МК».