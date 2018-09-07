В Сирии стартовали учения коалиции США

Международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая Соединенными штатами Америки, сообщила в пятницу, 7 сентября, о начале военных учений на востоке сирийского государства.

Об этом говорится на сайте объединения. Учения проводятся, чтобы отточить боевые навыки солдат для проведения контртеррористических операций.

Военные маневры включают в себя воздушные атаки на подразделения террористов (численностью примерно в одну роту) с боевыми стрельбами.

Представители коалиции также отметили, что ведут работу по предупреждению конфликтов с российскими коллегами через установленные каналы.