Эрдоган: В Идлибе следует объявить перемирие

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с заявлением о необходимости перемирия в Идлибе. По его мнению, саммит в Тегеране – последняя возможность решить проблему мирным путём.

В Тегеране сегодня проходит саммит Россия-Турция-Иран. Основными темами для обсуждений стали операция в Идлибе и процесс сирийского урегулирования. Как сообщают РИА Новости, ранее президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани планировали обсудить вопросы гуманитарного содействия САР. Данная тема становится все более актуальной по мере освобождения территории страны от террористов.