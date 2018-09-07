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Эрдоган: В Идлибе следует объявить перемирие
7 сентября 2018, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с заявлением о необходимости перемирия в Идлибе. По его мнению, саммит в Тегеране – последняя возможность решить проблему мирным путём.
В Тегеране сегодня проходит саммит Россия-Турция-Иран. Основными темами для обсуждений стали операция в Идлибе и процесс сирийского урегулирования. Как сообщают РИА Новости, ранее президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани планировали обсудить вопросы гуманитарного содействия САР. Данная тема становится все более актуальной по мере освобождения территории страны от террористов.
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