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Трамп: встреча с Путиным в Хельсинки была одной из лучших в моей жизни
7 сентября 2018, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп на митинге в городе Биллингс, штат Монтана, признался, что встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным являлась одной из лучших в его жизни.
Президент США отметил, что когда он вел переговоры с КНДР, критики все время твердили, что его подход к ведению дел слишком жесткий. Однако после встречи Трампа с Путиным его начали обвинять в излишней доброте и мягкости, поскольку ожидали "боксерского поединка".
Как отмечает РИА "Новости", глава Соединенных Штатов действительно считает встречу с российским коллегой в Хельсинки 16 июля текущего года одной из лучших в своей жизни. Их беседа тет-а-тет длилась более двух часов.
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