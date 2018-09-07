Трамп: встреча с Путиным в Хельсинки была одной из лучших в моей жизни

Американский лидер Дональд Трамп на митинге в городе Биллингс, штат Монтана, признался, что встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным являлась одной из лучших в его жизни.

Президент США отметил, что когда он вел переговоры с КНДР, критики все время твердили, что его подход к ведению дел слишком жесткий. Однако после встречи Трампа с Путиным его начали обвинять в излишней доброте и мягкости, поскольку ожидали "боксерского поединка".

Как отмечает РИА "Новости", глава Соединенных Штатов действительно считает встречу с российским коллегой в Хельсинки 16 июля текущего года одной из лучших в своей жизни. Их беседа тет-а-тет длилась более двух часов.