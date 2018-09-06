Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на нестыковки в опубликованной накануне британскими властями информации, относящейся к подозреваемым по делу об отравлении Скрипалей.

«Одинаковое место – один и тот же коридор. Время кадра – одно и то же. То есть, либо это наложенные сверху фотографии дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ, которые научились ходить одновременно, но их образы запечатлены на двух разных фотографиях. Это такой троллинг уровня Бог», - рассказала Мария Захарова, комментируя обнародованную британскими властями информацию о лицах, подозреваемых в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей.

Официальный представитель МИД РФ выразила недоумение, почему Лондон категорически отказывается поделиться с Москвой той информацией по делу, которой он якобы располагает. Например, британские власти заявляют, что у них имеется информация об авиарейсе, которым якобы прилетели подозреваемые в отравлении Скрипалей «сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов», фотографии которых и были предъявлены британской стороной. Однако на соответствующий запрос с российской стороны был получен «полный отказ». Мария Захарова подчеркнула, что Россия по-прежнему готова к диалогу по «делу Скрипалей», несмотря на вопиющее, тотальное хамство британских властей.