Верховная Рада назвала возможные сроки появления баз НАТО на Украине
5 сентября 2018, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]
В эфире одного из украинских телеканалов секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник сообщил, что военные базы НАТО на территории Украины появятся примерно через пять-семь лет.
«Что касается размещения баз НАТО, которые, безусловно, мы надеемся, в среднесрочной перспективе появятся на Украине, то эти вопросы урегулированы в основной части конституции», — заявил Винник.
При этом он сообщил, что сейчас нет оснований для размещения баз НАТО, так как Украина не является членом альянса. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс потребуется большое количество времени. По подсчётам экспертов, это может произойти, как минимум, через 20 лет.
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