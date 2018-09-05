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Дональд Трамп утверждает, что не отдавал приказа об уничтожении Асада
5 сентября 2018, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]
Американский президент Дональд Трамп выступил с резонансным заявлением. По его словам, он в 2017 году не отдавал приказ об уничтожении президента Сирии Башара Асада. Он также подчеркнул, что даже не обсуждал такую возможность со своими советниками. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.
«Такое никогда не обсуждалось», - приводит слова Трампа агентство ТАСС.
Лидер Соединённых Штатов обвинил журналиста Боба Вудворда, который в книге «Страх. Трамп в Белом доме», написал, что президент США якобы отдавал приказ уничтожить сирийского лидера после сообщений о проведенной Дамаском химатаке в апреле 2017 года, сообщает «Взгляд».
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