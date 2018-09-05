Оглашены подробности вероятного нападения ВСУ на Донецкую народную республику

Спикер армии ДНР Эдуард Басурин огласил подробности предполагаемого наступления Вооруженных сил Украины на республику. С соответствующим заявлением представитель самопровозглашенного государства выступил на брифинге для журналистов.

Данные, полученные донецкой разведкой, свидетельствуют о том, что противник собирается осуществить вторжение на мариупольском направлении, сказал Басурин. По его словам, Киев намерен привлечь к операции свыше 12 тысяч силовиков.

Как отметил пресс-секретарь ополченцев, план украинской стороны заключается в выдвижении войск к городу Новоазовску и селу Розы Люксембург после нанесения артиллерийских ударов. Спустя пять суток после начала наступления ВСУ рассчитывают выйти на границу с Россией.

Ранее в среду сообщалось, что писатель Захар Прилепин назвал государства, которым выгодно продолжение конфликта в Донбассе.