Пенсионный фонд Украины обязали выплачивать пенсии жителям Донбасса

Верховный суд Украины счел незаконным решение властей остановить выплату пенсий жителям самопровозглашенных республик Донбасса. Решение суд принял по показательному делу и оно будет применяться для всех подобных исков.

Ранее рассматривалась апелляция Бахмутского управления Пенсионного фонда об отмене решения Верховного суда от 3 мая, которым были признаны неправомерные действия Пенсионного фонда о лишении пенсии переселенки с Донбасса Лидии Мельниковой, сообщает ТАСС.