В Кремле рассчитывают на вразумительную информацию Лондона по "делу Скрипалей"
5 сентября 2018, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет хоть какой-то вразумительной информации от Лондона по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Песков в ходе беседы с журналистами подчеркнул, что у российской стороны по данному вопросу по-прежнему есть ожидания, передает РИА "Новости".
Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что позиция Кремля на эту тему никак не изменилась и добавил, что никакими новыми сведениями Россия не располагает, поскольку власти Великобритании категорически отказались взаимодействовать с российскими коллегами в рамках расследования "дела Скрипалей".
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