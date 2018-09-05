Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет хоть какой-то вразумительной информации от Лондона по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Песков в ходе беседы с журналистами подчеркнул, что у российской стороны по данному вопросу по-прежнему есть ожидания, передает РИА "Новости".

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что позиция Кремля на эту тему никак не изменилась и добавил, что никакими новыми сведениями Россия не располагает, поскольку власти Великобритании категорически отказались взаимодействовать с российскими коллегами в рамках расследования "дела Скрипалей".