Опубликован прогноз о провале осеннего «блицкрига» ВСУ и уничтожении войск Киева
5 сентября 2018, 08:24 [ «Аргументы Недели» ]
Осенний «блицкриг» Вооруженных сил Украины на востоке страны обернется провалом. Такой прогноз сделал отечественный публицист Армен Гаспарян.
Свою точку зрения эксперт озвучил в личном микроблоге в социальной сети Twitter. По словам Гаспяряна, все 12 тысяч военных, которых Киев, как считают в ДНР, собирается задействовать в операции, «лягут» в Донбассе.
Схожее мнение высказал спикер ополченцев самопровозглашенного государства Эдуард Басурин. Защитники Донбасса гарантируют, что участники украинского наступления вернутся домой «в гробах», заявил представитель ДНР в эфире российского телевидения.
Накануне Басурин сообщил, что, согласно данным разведки, ВСУ планируют вторгнуться на территорию народной республики с юга. С этой целью киевское командование создало группировку, которая насчитывает 12 тысяч человек.
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