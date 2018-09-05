Опубликован прогноз о провале осеннего «блицкрига» ВСУ и уничтожении войск Киева

Осенний «блицкриг» Вооруженных сил Украины на востоке страны обернется провалом. Такой прогноз сделал отечественный публицист Армен Гаспарян.

Свою точку зрения эксперт озвучил в личном микроблоге в социальной сети Twitter. По словам Гаспяряна, все 12 тысяч военных, которых Киев, как считают в ДНР, собирается задействовать в операции, «лягут» в Донбассе.

Схожее мнение высказал спикер ополченцев самопровозглашенного государства Эдуард Басурин. Защитники Донбасса гарантируют, что участники украинского наступления вернутся домой «в гробах», заявил представитель ДНР в эфире российского телевидения.

Накануне Басурин сообщил, что, согласно данным разведки, ВСУ планируют вторгнуться на территорию народной республики с юга. С этой целью киевское командование создало группировку, которая насчитывает 12 тысяч человек.