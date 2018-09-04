Мэр Днепра опроверг сообщения о запрете на российские песни

Глава украинского города Днепр (ранее - Днепропетровск) Борис Филатов сообщил, что внесение законопроекта о запрете российских песен еще не означает принятия такого решения: «Не будет такого запрета». В украинском Днепре предложили запретить российские песни

«Ставлю в известность, что на сайте городского совета каждый день регистрируются десятки проектов решений. Даже самых безумных. Не будет такого решения. Во-первых, его невозможно исполнить. А во-вторых, мы не воюем с книгами и музыкой. Ницоевщины не будет в Днепре», - заявил мэр Днепра Борис Филатов в своем фейсбуке.

Напомним, ранее на сайте городского совета украинского города Днепр был опубликован проект решения о запрете воспроизведения песен российских исполнителей в общественных местах на территории города. Пресса не оставила без внимания этот документ, но городской глава своевременно вмешался и расставил все точки над «и», пояснив, что не желает скатываться к одиозным методам борьбы с русским языком, к которым прибегает скандально известная украинская детская писательница Лариса Ницой.