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В Госдуме оценили идею Порошенко исключить ЧФ в Крыму из конституции

3 сентября 2018, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме оценили идею Порошенко исключить ЧФ в Крыму из конституции
Фото: соцсети

Депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко, предложившего вычеркнуть ЧФ РФ из украинской конституции и таким образом сделать незаконным его пребывание в Крыму.

Порошенко решил вычеркнуть Черноморский флот РФ из Крыма

Порошенко решил вычеркнуть Черноморский флот РФ из Крыма

«Порошенко напрасно пытается оживить труп. Давно уже нет ни прежней Украины, ни договора по флоту. И выгнать Черноморский флот России он может лишь из своего сердца. Что касается всего остального – руки коротки», - заявил крымский депутат.

Российский парламентарий оценил новый тезис украинской власти о пребывании Черноморского флота России в Крыму как «записки сумасшедшего».

«Этот новый тезис украинской стороны не поддается ни логике, ни переговорному процессу. Но мы не можем помешать господину Порошенко играть в настольные игры и пытаться доказать населению Украины, что это геополитика», - приводит RT мнение депутата.

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