В Госдуме оценили идею Порошенко исключить ЧФ в Крыму из конституции

Депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко, предложившего вычеркнуть ЧФ РФ из украинской конституции и таким образом сделать незаконным его пребывание в Крыму. Порошенко решил вычеркнуть Черноморский флот РФ из Крыма

«Порошенко напрасно пытается оживить труп. Давно уже нет ни прежней Украины, ни договора по флоту. И выгнать Черноморский флот России он может лишь из своего сердца. Что касается всего остального – руки коротки», - заявил крымский депутат.

Российский парламентарий оценил новый тезис украинской власти о пребывании Черноморского флота России в Крыму как «записки сумасшедшего».

«Этот новый тезис украинской стороны не поддается ни логике, ни переговорному процессу. Но мы не можем помешать господину Порошенко играть в настольные игры и пытаться доказать населению Украины, что это геополитика», - приводит RT мнение депутата.