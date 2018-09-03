В Германии на участников фестиваля вина напали шершни
3 сентября 2018, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]
Восемнадцать участников винного фестиваля на юго-западе Германии пострадали в результате нападения шершней. Двое человек были в срочном порядке госпитализированы в тяжелом состоянии.
Об этом сегодня сообщают "Вести". Фестиваль вина проходил в немецком Вайнгартене, неподалеку от Карлруэ. Причины агрессивного поведения насекомых остаются пока загадкой.
Вполне возможно, инцидент был спровоцирован участниками фестиваля, которые подошли слишком близко к улью. Шершням пришлось защищать его от незваных гостей.
На место прибыли бригады спасателей, силами которых под наблюдением специалиста гнездо было перенесено в безопасное и для людей, и для насекомых место.
Пострадавшим оказана медицинская помощь, двоих участников увезли в ближайший госпиталь из-за угрозы анафилактического шока: у них обнаружилась аллергия.
Организаторы фестиваля вынуждены были завершить праздник досрочно. Территория в настоящий момент закрыта для посещения. Планируется установка воспрещающих знаков.
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