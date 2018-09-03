Глава МИД Германии сравнил ЕС и США с кроликом и удавом
3 сентября 2018, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД Германии Хайко Маас призвал Европейский союз перестать действовать по принципу единогласного принятия решений. Это необходимо, чтобы не быть как "кролики перед удавом" из-за санкций США.
Дипломат жестко раскритиковал президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за его заявление насчет того, что ЕС – враг Вашингтона. В интервью изданию Bild Маас подчеркнул, что речь не идет о разобщенности стран-членов союза и напомнил, что все они сплотились после того, как США ввели таможенные пошлины и вышли из иранской ядерной программы.
Однако, по мнению министра, действующий регламент, который базируется на принципе единогласия, способен привести к напряженности внутри Евросоюза, поэтому его следует изменить.
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