Глава МИД Германии сравнил ЕС и США с кроликом и удавом

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал Европейский союз перестать действовать по принципу единогласного принятия решений. Это необходимо, чтобы не быть как "кролики перед удавом" из-за санкций США.

Дипломат жестко раскритиковал президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за его заявление насчет того, что ЕС – враг Вашингтона. В интервью изданию Bild Маас подчеркнул, что речь не идет о разобщенности стран-членов союза и напомнил, что все они сплотились после того, как США ввели таможенные пошлины и вышли из иранской ядерной программы.

Однако, по мнению министра, действующий регламент, который базируется на принципе единогласия, способен привести к напряженности внутри Евросоюза, поэтому его следует изменить.