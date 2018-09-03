Американское издание назвало российский истребитель Су-35 "ночным кошмаром" США
3 сентября 2018, 07:19 [ «Аргументы Недели» ]
Американское издание назвало российский истребитель Су-35 "ночным кошмаром" для ВВС США в Азиатском море. Ранее данные летательные аппараты поступили на вооружение Военно-воздушных сил Китая.
По словам авторов статьи, Су-35 способен значительно укрепить силы КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку этот истребитель является одним из самых боеспособных в китайских ВВС.
Как уточняет National Interest, также опасность для Соединенных Штатов Америки и союзников страны представляет новейшая китайская ракета PL-15 класса "воздух-воздух", которая может устанавливаться на российский Су-35. Дело в том, что воздушное судно и вышеуказанная установка в тандеме способны нанести серьезный ущерб американским самолетам-заправщикам и прочим вспомогательным воздушным судам.
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