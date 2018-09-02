Пранкер Вован рассказал, от чьего имени говорил с Полтораком
2 сентября 2018, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]
Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован), прославившийся телефонными розыгрышами известных людей вместе со своим напарником Алексеем Столяровым (Лексус), рассказал о звонке Степану Полтораку.
Владимир Кузнецов подтвердил, что сегодня ночью действительно пообщался по телефону с украинским министром обороны Степаном Полтораком, и раскрыл некоторые подробности этого разговора, пишет РИА Новости.
«Мы позвонили Полтораку ночью. Разговор у нас состоялся. Я общался с ним от имени украинского президента Петра Порошенко. Скоро выложим запись», - рассказал российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован).
Ранее Министерство обороны Украины обвинило российских пранкеров в неудавшейся попытке спровоцировать министра обороны Украины Степана Полторака высказаться по поводу последних событий на Донбассе. Напомним, 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка погиб глава ДНР Александр Захарченко.
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