Пранкер Вован рассказал, от чьего имени говорил с Полтораком

Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован), прославившийся телефонными розыгрышами известных людей вместе со своим напарником Алексеем Столяровым (Лексус), рассказал о звонке Степану Полтораку. Минобороны Украины обвинило «российских пранкеров» в попытке провокации

Владимир Кузнецов подтвердил, что сегодня ночью действительно пообщался по телефону с украинским министром обороны Степаном Полтораком, и раскрыл некоторые подробности этого разговора, пишет РИА Новости.

«Мы позвонили Полтораку ночью. Разговор у нас состоялся. Я общался с ним от имени украинского президента Петра Порошенко. Скоро выложим запись», - рассказал российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован).

Ранее Министерство обороны Украины обвинило российских пранкеров в неудавшейся попытке спровоцировать министра обороны Украины Степана Полторака высказаться по поводу последних событий на Донбассе. Напомним, 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка погиб глава ДНР Александр Захарченко.