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Власти ДНР: украинские военные начали подготовку к наступлению в Донбассе

1 сентября 2018, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

Власти ДНР: украинские военные начали подготовку к наступлению в Донбассе
фото: globallookpress.com
Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики утром в субботу, 1 сентября, сообщили, что украинские военные уже в ближайшем времени могут начать наступление на территории Донбасса.
 
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Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, ссылаясь на источники в штабах ООС и ОТГ "Восток", сообщил, что наступление, вероятно, начнется ровно через две недели – 14 сентября, передает РИА "Новости". Якобы в настоящий момент на мариупольском направлении украинские военные разворачивают ударную группировку. Информации о достоверности этих сообщений пока нет.
 
Напомним, накануне в центре Донецка в ходе взрыва погиб глава ДНР Александр Захарченко. Власти республики полагают, что за терактом стоит Киев.

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