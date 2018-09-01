Власти ДНР: украинские военные начали подготовку к наступлению в Донбассе

Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики утром в субботу, 1 сентября, сообщили, что украинские военные уже в ближайшем времени могут начать наступление на территории Донбасса.

Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, ссылаясь на источники в штабах ООС и ОТГ "Восток", сообщил, что наступление, вероятно, начнется ровно через две недели – 14 сентября, передает РИА "Новости" . Якобы в настоящий момент на мариупольском направлении украинские военные разворачивают ударную группировку. Информации о достоверности этих сообщений пока нет.

Напомним, накануне в центре Донецка в ходе взрыва погиб глава ДНР Александр Захарченко. Власти республики полагают, что за терактом стоит Киев.