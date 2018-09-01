Крупное польское издание опубликовало карту с российским Крымом
1 сентября 2018, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в субботу, 1 сентября, стало известно, что крупное польское издание опубликовало на своем официальном портале карту Европы, на которой полуостров Крым обозначен в составе Российской Федерации.
Речь идет о спортивной газете под названием Przegląd Sportowy. Изображение, которое посвящено Лиге Чемпионов, демонстрирует Крым, окрашенный в насыщенный красный цвет, как и вся материковая часть России. При этом территория Украины обозначена малиновым цветом.
К настоящему моменту сотрудники польского издания никак не прокомментировали появление такой иллюстрации на своих страницах.
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