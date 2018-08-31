Лауреат Нобелевской премии по экономике ушёл на 83-м году жизни
31 августа 2018, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]
Джеймс Миррлис, лауреат Нобелевской премии по экономике 1996 года, ушёл на 83-м году жизни в Великобритании. Как сообщают СМИ, учёный заболел в конце прошлого года в Гонконге. На родину он вернулся месяц назад.
Экономист ушёл из жизни в доме около Кембриджа в окружении близких.
Джеймс Александр Миррлис – британский экономист, получивший Нобелевскую премию «за исследования в области информационной асимметрии».
В 1971 году вместе с П. Даймондом сформулировал «теорему эффективности» Даймонда – Миррлиса. Согласно теореме максимум налоговых поступлений без ущерба для эффективности производства достигается при отсутствии косвенных налогов на промежуточные товары и импорт.
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