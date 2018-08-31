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Видео: Тереза Мэй вновь поразила динамичным танцем
31 августа 2018, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь порадовала пользователей соцсетей своими зажигательными телодвижениями. На этот раз политик станцевала на официальном мероприятии в столице Кении.
Мэй совместно с главой программы ООН по окружающей среде встретились со скаутами государства, чтобы объявить старт акции Plastic challenge, участники которой на месяц откажутся от использования пластика.
Под звуки африканских труб Тереза подражала артистам. Пользователи Сети были покорены пластикой и грацией главы британского правительства, вспомнив, что недавно в ЮАР Мэй уже исполнила нечто подобное.
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