МИД Польши: ЕС старается ослабить санкции против Ирана

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза де-факто стараются ослабить санкции в отношении Ирана ради сохранения ядерной сделки. По словам дипломата, в Польше хотят, чтобы наступило «определённое сближение».

Чапутович подчеркнул, что Варшава выражает понимание по поводу ограничительных мер. «Мы принимаем во внимание политику США, которые ввели санкции в отношении Ирана – это государство, которое играет определенную негативную роль на Ближнем Востоке», – сообщил министр. При этом Яцек Чапутович сказал, европейские страны хотят сохранить ядерную сделку, «проводят определенные действия, имеющие целью де-факто ослабление санкций», передаёт РИА Новости.