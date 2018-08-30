Порошенко возглавил список 100 самых влиятельных людей на Украине

На Украине местное издание опубликовало рейтинг 100 самых влиятельных людей в стране. В составлении рейтинга принимали участие 83 эксперта. Как стало известно, в список попали преимущественно миллиардеры и чиновники.

Самой влиятельной фигурой на Украине признан действующий президент страны Пётр Порошенко. Второе место занял олигарх Ринат Ахметов, третье – глава МВД Арсен Аваков. Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко вошла в первую пятерку рейтинга. При этом в список влиятельных людей попала и посол США Мари Йованович.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, в список 100 влиятельных людей на Украине попали «либо политики со стажем и бизнес-прошлым, или миллиардеры и мультимиллионеры».