Опубликовано предсказание «путешественника во времени» о начале Третьей мировой

Мужчина по имени Майкл Филлипс, называющий себя путешественником во времени, рассказал, как начнется Третья мировая война. Прогноз «гостя из будущего» приведен в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.

Филлипс заявил, что глобальный вооруженный конфликт вспыхнет через полгода. По словам мужчины, войну спровоцирует Северная Корея, которая атакует Соединенные Штаты, применив ядерные боеприпасы. В противостояние, в ходе которого погибнут миллионы людей, окажутся также втянуты Российская Федерация, Китай и Великобритания. Дату окончания Третьей мировой Майкл Филлипс не раскрыл.

«Путешественник во времени» утверждает, что прибыл из 2075 года. Специалисты намерены устроить Филлипсу проверку на детекторе лжи, пишет сайт rusdialog.ru.

Ранее сообщалось, что в сети появился прогноз победителя «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса об осенних военных конфликтах на территории России.