Чешский президент Милош Земан предложил Совету Европейского союза снять санкции с России. По словам Земана, "эти наказания" не являются полезными ни для России, ни для стран, принявших санкции. Чешский лидер сжег красные трусы у стен дворца

Против антироссийских санкций публично выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, а президент рад такой позиции главы правительства. Милош Земан выразил удовлетворение тем, что выступил Андрей Бабиш против санкций Запада в отношении России. Чешский президент отметил, что против антироссийских санкций выступает новое правительство Италии, и Австрия соглашается после визита президент РФ Владимира Путина, - сообщается на сайте "Русская весна" со ссылкой на чешские СМИ.

Земан предложил Европейскому совету начать обсуждение целесообразности антироссийских санкций.