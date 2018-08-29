Японская собака, любящая подводное плавание, стала звездой сети

Золотистый ретривер Джилл, живущий в Японии, покорил сеть. Пес обожает кататься на лодке, плавать, нырять и доставать со дна различные предметы, вызывая восторженные комментарии в сети.

Видимо, хозяин пса – заядлый турист, поскольку часто выбирается на природу вместе со своими собаками. У него два золотистых ретривера – Джилл и Лотта. Но звезда инстаграма – Джилл, именно из-за своей любви к плаванию и нырянию: некоторые ролики с «водоплавающей» собакой набирают более ста тысяч просмотров.

Джилл не просто не боится воды – ретривер обожает плавать и нырять, кружиться под водой и доставать разные предметы. В его аккаунте уже более полутора тысяч публикаций, и многие из них сняты на воде.