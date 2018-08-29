Украинский лидер Петр Порошенко сделал резонансное заявление. По словам политика, власти Российской Федерации уже начали активно вмешиваться в выборы на Украине при помощи социальных сетей.

На совещании глав зарубежных дипломатических учреждений Украины Порошенко отметил, что Москва не упустит возможности посеять уныние среди украинцев. По словам президента страны, уже сейчас Россия создает десятки тысяч поддельных аккаунтов, чтобы впоследствии провести мощную манипулятивную кампанию, передает РИА "Новости".

Порошенко подчеркнул, что РФ "набила себе руку" в данном вопросе, так как ранее вмешалась в референдум по выбору Великобритании из ЕС, а также в референдум по ратификации Соглашения об ассоциации в Нидерландах.