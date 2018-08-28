Украина назвала число российских военных, погибших в боях под Иловайском

На Украине сообщили, что в Донбассе в ходе боев в районе Иловайска Донецкой области в период с 24 по 29 августа 2014 года погибли более 200 российских военных, в всего четыре года назад на востоке Украины погибли не менее 1,7 тысяч человек.

Сведения о погибших и раненых под Иловайском сообщил на пресс-конференции начальник управления гражданско-военного сотрудничества вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Ноздрачев.

Представитель ВСУ привел эти данные со ссылкой на данные разведки, и они опубликованы на сайте украинсктго Минобороны. По словам Ноздрачева, еще 300 военнослужащих, участвовавших в контрнаступлении и блокировании вооруженных сил Украины, были ранены, - сообщает "Коммерсантъ".

Россия неоднократно заявляла, что действующие военнослужащие российской армии в конфликте на востоке Украины участия не принимали.