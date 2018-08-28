ОБСЕ помогает украинской армии захватывать территорию ДНР

Украинская армия начала использовать новую тактику захватывания территорий. Военные заявляют проведение ремонтных работ в серой зоне. Донецкая народная республика берет на себя обязательства соблюдения режима «тишины». Вместо ремонтников приезжают украинский стройбат, который строит новые окопы. Все это происходит под прикрытием ОБСЕ. Журналист рассказал об имеющейся у РФ возможности остановить войну в Донбассе

«Они говорят, что прокладывают какие-то газовые трубы», — рассказал офицер армии ДНР: «А по факту, украинская сторона укрепляет позиции. Прикрытие обеспечивает ОБСЕ. Украинские военные одевают гражданскую одежду, нам машут ручкой и проводят работы».

По словам Беркута, ремонтники одеты в гражданскую одежду, однако вооружены автоматами. Утверждается, что автоматчики являются бригадой коммунальщиков.

«Нам стрелять нельзя, потому что нам говорят, что работают муниципальные службы», — пояснил офицер.

В настоящий момент корреспондент АН готовит интервью с Беркутом. Полная версия будет опубликована позднее.