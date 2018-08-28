В Германии появилась золотая статуя президента Турции Эрдогана

В немецком городе Висбаден, федеральная земля Гессен, появилась золотая статуя турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующая информация была опубликована днем во вторник, 28 августа, в СМИ.

Согласно последней информации, статуя, достигающая четырех метров в высоту, расположена в самом центре города. Она появилась в Висбадене в рамках фестиваля Wiesbaden Biennale, который знаменит своими провокациями посредством произведений искусства, уточняет портал t-online.