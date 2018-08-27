В Испании беженцы на резиновой лодке причалили к пляжу с туристами
27 августа 2018, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]
На глазах у десятков изумленных туристов к побережью Коста-де-ла-Лус в Испании причалила резиновая лодка, в которой в страну приплыли около 50 нелегальных мигрантов из африканского Марокко.
Причалив к берегу, мигранты разбежались в разные стороны и скрылись. Гражданская гвардия Испании смогла задержать лишь половину прибывших на резиновой лодке нелегальных мигрантов, причем 19 из 25 задержанных – дети.
Испанские правоохранительные органы продолжают поиск нелегалов, которым удалось скрыться. Тех, кого удалось задержать, отправили в штаб-квартиру Красного Креста, сообщает RT.
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