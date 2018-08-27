Российский военкор показал на видео ноу-хау противостоящего Киеву спецназа ДНР
27 августа 2018, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете появилось видео, снятое в расположении батальона спецназа ДНР «Витязи», который дислоцирован в селе Жабуньки под Донецком. Репортаж подготовил российский военный корреспондент Семен Пегов.
Журналист показал ноу-хау подразделения, подведомственного министерству транспорта республики, – подземные «двухкомнатные квартиры», обустроенные под боевыми позициями. По словам Пегова, такие укрытия лучше всего подходят для защиты от артиллерийских ударов противника.
Военкор добавил, что сейчас спецназовцы занимаются оборудованием новых укреплений. В соединении понимают, что на настоящем этапе вооруженного конфликта очень важно занимать выгодные позиции на высотах, отметил автор репортажа.
Ранее в понедельник сообщалось, что на Украине озвучили новый план захвата неподконтрольных Киеву территорий на востоке страны.
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