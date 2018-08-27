Российский военкор показал на видео ноу-хау противостоящего Киеву спецназа ДНР

В интернете появилось видео, снятое в расположении батальона спецназа ДНР «Витязи», который дислоцирован в селе Жабуньки под Донецком. Репортаж подготовил российский военный корреспондент Семен Пегов.

Журналист показал ноу-хау подразделения, подведомственного министерству транспорта республики, – подземные «двухкомнатные квартиры», обустроенные под боевыми позициями. По словам Пегова, такие укрытия лучше всего подходят для защиты от артиллерийских ударов противника.

Военкор добавил, что сейчас спецназовцы занимаются оборудованием новых укреплений. В соединении понимают, что на настоящем этапе вооруженного конфликта очень важно занимать выгодные позиции на высотах, отметил автор репортажа.

Ранее в понедельник сообщалось, что на Украине озвучили новый план захвата неподконтрольных Киеву территорий на востоке страны.