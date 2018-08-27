Политолог: Киеву приходится брать кредиты на любых условиях из-за угрозы дефолта

Украинский политолог Александр Дудчак заявил, что Киеву пришлось взять кредит в размере около миллиарда долларов под очень высокий процент. По его словам, иначе Украина не смогла бы свести концы с концами.

Специалист подчеркнул, что ставка 9,10 – 9,15 процента годовых является невероятно высокой, однако выбора у украинского руководства просто нет. Дудчак подчеркнул в беседе со "Свободной прессой", что в свое время Москва предлагала Киеву займы со ставкой около 5 процентов и с максимально удобным сроком погашения.

Политолог уточнил, что никто не хочет давать Украине деньги, поэтому стране приходится брать кредиты на любых условиях, чтобы не произошел дефолт.