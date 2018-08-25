В США 19 иностранцев обвинили в незаконном голосовании на выборах
25 августа 2018, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]
Обвинения в незаконном голосовании на американских президентских выборах 2016 года предъявлены 19 иностранцам. Об этом официально сообщается в заявлении министерства юстиции страны.
По сообщению минюста США в распространенном пресс-релизе, столь резонансное обвинение вынес прокурор восточного округа Северной Каролины Роберт Дж. Хигдон.
По данным властей, обвиняемые подделали документы для голосования, либо предоставляли ложные данные для незаконного требования американского гражданства.
Уточняется, что 12 обвиняемых являются выходцами из стран Латинской Америки, трое - из Европы, трое - из Азии и один - выходец с африканского континента.
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