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Президент Финляндии назвал хорошие отношения с Россией основой безопасности
25 августа 2018, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]
Эффективные основы безопасности страны включают в себя собственную оборону, международное сотрудничество и хорошие отношения с Россией, заявил сегодня президент Финляндии Саули Ниинисте.
«Я верю в то, на чем держится сейчас наша оборона. Это собственная оборона, сотрудничество с западными странами, хорошие соседские отношения с Россией, международные соглашения», - заявил Саули Ниинисте в интервью на финском радио.
Президент Финляндии также отметил, что действия нынешнего правительства страны открывают больше возможностей, имея в виду возможность подать заявку на вступление в НАТО в случае, если народ широко поддержит такую инициативу.
«В программе работы действующего правительства написано, что Финляндия сама не закрывает дверь ни для каких вариантов», - отметил президент страны.
Финляндия не является членом НАТО, но, согласно позиции руководства страны, оставляет за собой возможность подать заявку на вступление в североатлантический альянс, сообщает ТАСС.
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