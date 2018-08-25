Президент Финляндии назвал хорошие отношения с Россией основой безопасности

Эффективные основы безопасности страны включают в себя собственную оборону, международное сотрудничество и хорошие отношения с Россией, заявил сегодня президент Финляндии Саули Ниинисте.

«Я верю в то, на чем держится сейчас наша оборона. Это собственная оборона, сотрудничество с западными странами, хорошие соседские отношения с Россией, международные соглашения», - заявил Саули Ниинисте в интервью на финском радио.

Президент Финляндии также отметил, что действия нынешнего правительства страны открывают больше возможностей, имея в виду возможность подать заявку на вступление в НАТО в случае, если народ широко поддержит такую инициативу.

«В программе работы действующего правительства написано, что Финляндия сама не закрывает дверь ни для каких вариантов», - отметил президент страны.

Финляндия не является членом НАТО, но, согласно позиции руководства страны, оставляет за собой возможность подать заявку на вступление в североатлантический альянс, сообщает ТАСС.